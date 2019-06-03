Байбек осмотрел новые автобусы

До конца 2019 года весь автобусный парк города будет обновлен до 100%.

В Алматы в рамках транспортной реформы продолжается обновление автобусного парка и увеличение маршрутной сети города. Накануне в ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел автобусы, закупленные частным перевозчиком, передает пресс-служба акимата города.



Уже сегодня низкопольные автобусы марки Yutong экологического класса Евро-5 вышли на маршрут №7. Они оснащены камерами видеонаблюдения, пандусами для маломобильных групп пассажиров и др.

До конца же года весь автобусный парк Алматы будет обновлен до 100%.

В ближайшее время будет поставлено еще порядка 500 автобусов, в том числе 200 на газе и 60 "гармошек". С учетом обращений жителей аким города поручил в первую очередь обновить 38 и 48 маршруты.

Для улучшения экологии города внедряется электрический транспорт. Для этого построен Казахстанско-германско-гонконгский завод по сборке электроавтобусов III поколения и автобусный парк на 300 мест. Первые 10 автобусов "made in Almaty" уже через несколько дней выйдут на маршруты.

Кроме того, разработано ПСД на реконструкцию троллейбусных контактных сетей. До конца лета за счет внебюджетных средств на остановочных комплексах будут установлены еще 50 электронных табло.

В целом за 3 года автобусный парк Алматы обновлен на 80%, закуплено 1113 новых автобусов. Это стало возможным, в том числе благодаря внедрению системы безналичной оплаты "Онай", позволившей вывести средства из теневого оборота. Сегодня 97% всех транзакций осуществляется безналичным путем.

Запущена первая в стране линия BRT, внедрены услуги каршэринга и велопроката. Продолжается строительство двух новых станций метро и реализация проекта легкорельсового трамвая LRT.

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