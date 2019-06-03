Аким Темиртау выслушал лекцию об этических нормах от главы Карагандинского региона

Под критику руководства градоначальник попал за неуважение к подписчикам.

Аким Темиртау Галым Ашимов в грубой форме переписывался с подписчиками на своей странице ashimov_galym в социальной сети Instagram, вследствие чего был вынужден выслушать от акима области профилактическую речь о соблюдении этики, сообщает Zakon.kz.

О нетактичном поведении чиновника и последовавшей реакции акима Карагандинской области Ерлана Кошанова сообщил на своей странице в "вКонтакте" казахстанский общественник Жан Ботанов.

- Когда я прочитал 4 мая в соцсети Instagram комментарии акима Темиртау Галым Ашимова в его аккаунте @ashimov_galym, был мягко говоря, шокирован этой грубой интонацией в общении с гражданами. Ашимов в своих ответах систематически нарушал Этический Кодекс госслужащего, - сообщил казахстанский общественник Жан Ботанов.

Переписка между акимом Темиртау и гражданином велась на тему уборки города. Подписчик под ником hopperalex сообщил, что коммунальные службы не достаточно регулярно чистят улицы. Градоначальник пообещал принять меры.

Подписчик спросил: "а мы, жители города, ваши прямые работодатели, как узнают, что организация понесет наказание?". На что Ашимов ответил: "Вы не являетесь моим работодателем….В отличии от Вас они работают". Также аким ответил: "не Вам решать, где место".

Житель региона Александр Павлов довел до сведения акима области Ерлана Кошанова факты неэтичного поведения акима Темиртау.

- В социальной сети Instagram аким города Темиртау Ашимов Галым Абиханович, аккаунт @ashimov_galym систематически нарушает Этической Кодекс госслужащего, провоцируя в комментариях конфликты между жителями города. Своим высокомерным и бестактным поведением высокопоставленный чиновник открыто разжигает рознь и вражду среди населения, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности,- написал он на блог-платформе акима Карагандинской области.

Также он приложил доказательства – скрины публичной переписки.

Изучив жалобу, Ерлан Кошанов сообщил о принятых мерах.

- По Вашему обращению с акимом города Темиртау была проведена беседа о соблюдении этики государственных служащих в социальных сетях. Мы благодарим Вас за информацию и надеемся на дальнейшую вашу активную позицию. Данный ответ Вы вправе обжаловать в порядке статьи 12 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" и статьи 17 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах", – написал глава региона.

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