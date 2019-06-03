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Президент: Необходимо обеспечить жильем медработников

Акиматы должны активно работать в этом направлении - Токаев.

Фото : Акорда3 июня 2019, 13:59

В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью рассказал о потребностях медицинских работников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Берика Уали.

- Я поручил правительству принять меры по повышению статуса работников здравоохранения. Акиматы должны активно работать в этом направлении, обеспечивать жильем работников здравоохранения и поощрять молодых врачей приезжать в село, - отметил глава государства.

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3 июня Токаев прибыл в Тараз, где планирует посетить ряд социально-культурных и промышленных объектов.


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