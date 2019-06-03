Фируза Шарипова будет готова - менеджер

В 2020 году Фируза будет готова отобрать пояса у Кэти Тейлор.

Менеджер обладательницы ряда чемпионских поясов по профи-боксу Фирузы Шариповой из Казахстана Сергей Завилейский рассказал о том, что его подопечная нацелена отобрать статус абсолютной чемпионки мира в легком весе у ирландки Кэти Тейлор, передает Zakon.kz.

- В 2020 году Фируза будет готова отобрать пояса у Кэти Тейлор. Еще в прошлом году в Сингапуре мы достигли договоренности с Барри Хирном (отец известного британского промоутера по боксу Эдди Хирна - прим.ред.) о том, что мы проведем этот бой в 2019-2020 годах. Пока что, я считаю, еще рановато, а вот в 2020 году Фируза уже будет полностью готова к этому. После боя с Джемиллой Гонтарюк у нас было предложение от бельгийки Делфин Персун встретиться с Фирузой в Бельгии. Мы отказались, потому что посчитали, что, во-первых, было слишком рано, ведь Персун очень опытный боксер. А во-вторых, бой на территории соперницы и организация их стороны сильно понижали наши шансы на победу, если бой закончится по очкам. В ответ мы предложили Персун приехать в Россию или в Казахстан, но на это уже не согласилась бельгийская сторона, - пояснил Завилейский.

Команда Шариповой ожидала, когда Тейлор соберет все пояса в этом весе, поэтому сразу планировали бой с ней.

- Но для этого Фирузе нужно еще поднабраться опыта. Хотя она уже и достигла очень многого, завоевав для Казахстана свои чемпионские титулы, но в профессиональном боксе она все-таки не так давно, а всему свое время, - рассказал менеджер спортсменки.

Напомним, Кэти Тейлор (14-0, 6 КО) завоевала статус абсолютной чемпионки мира, собрав четыре основных пояса в легком весе, в объединительном поединке с Дельфин Персон (43-2, 18 КО). Он состоялся сегодня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в андеркарде шоу Джошуа - Руис. По итогам десяти раундов Тейлор одержала победу решением большинства судей (96-94 дважды, 95-95).

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