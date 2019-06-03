Правила принудительного выкупа акций банка и продажи их инвесторам утвердил Нацбанк
Основанием для принудительного выкупа акций банка является установление у банка отрицательного размера собственного капитала.
Постановлением правления Национального банка РК от 2 мая 2019 года утверждены Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам, сообщает Zakon.kz.
Так, основанием для принудительного выкупа акций банка является установление у банка отрицательного размера собственного капитала. Собственный капитал банка является отрицательным в случае, если сумма обязательств банка превышает стоимость его активов.
Реализация выкупленных акций банка производится уполномоченным органом по цене их приобретения на условиях, гарантирующих увеличение собственного капитала банка (рекапитализация) и его нормальное функционирование с учетом взятых инвестором обязательств.
Уполномоченный орган публикует информацию о поиске инвестора, намеренного приобрести акции банка, в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Казахстана, на казахском и русском языках, и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.
К инвестору предъявляются следующие требования:
- соответствие требованиям, предъявляемым банковским законодательством РК для акционера банка;
- принятие письменного обязательства по соблюдению конфиденциальности и сохранению коммерческой тайны.
В случаях, когда с одним заявлением о намерении приобрести акции банка совместно обращаются два или более лиц, то указанные лица в дополнение к заявлению представляют заключенное между собой соглашение, определяющее количество приобретаемых каждым из них акций банка и сумму денег, подлежащих внесению в оплату за выкупленные акции.
В уполномоченный орган по данному вопросу от имени инвестора - юридического лица обращается первый руководитель исполнительного органа или органа управления инвестора.
К заявлению заявитель прилагает план мероприятий по рекапитализации банка, включающий:
- подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала банка до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);
- календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению банка;
- предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала банка, изменение финансовых и иных показателей банка).
При положительном решении вопроса о принудительном выкупе акций в целях их последующей продажи уполномоченный орган направляет инвестору письменное уведомление о начале совместного рассмотрения условий предстоящей сделки с предполагаемыми сроками ее заключения.
В случаях, когда с одним заявлением о намерении приобрести акции банка совместно обращаются два или более лиц, то уполномоченный орган направляет письменное уведомление, указанное в части первой настоящего пункта, каждому из них.
В случае принятия предложений инвестора уполномоченный орган письменно уведомляет об этом инвестора. Проект договора купли-продажи выкупленных акций банка, заключаемого между уполномоченным органом и инвестором, с включением в него условий продажи акций банка и обеспечения исполнения обязательств по нему, составляется в течение 10 рабочих дней с даты уведомления уполномоченным органом инвестора.
Инвестор вносит на соответствующий счет в Нацбанке покупную цену акций, а также сумму, необходимую для рекапитализации банка, в течение 7 рабочих дней со дня получения инвестором письменного уведомления об открытии уполномоченным органом указанного счета.
После внесения инвестором денег на счет проект договора купли-продажи выкупленных акций банка в течение 30 (тридцати) календарных дней выносится на рассмотрение правления уполномоченного органа. Договор купли-продажи выкупленных акций банка вступает в силу с даты принятия уполномоченным органом решения о последующей продаже таких акций банка инвестору.
В случае принятия правлением уполномоченного органа отрицательного решения по вопросу принудительного выкупа акций банка в целях их последующей продажи инвестору уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты принятия данного решения осуществляет возврат инвестору денег.
Оформление принудительного выкупа акций банка и их последующая продажа инвестору производится путем принятия уполномоченным органом решения о принудительном выкупе акций банка и решения о продаже акций банка инвестору.
Решение уполномоченного органа о принудительном выкупе акций банка и решение о продаже выкупленных акций банка инвестору являются основанием для списания акций банка с лицевых счетов прежних владельцев акций банка и их зачисления на лицевой счет уполномоченного органа, открытого в системе учета центрального депозитария.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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