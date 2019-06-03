Правила принудительного выкупа акций банка и продажи их инвесторам утвердил Нацбанк

Основанием для принудительного выкупа акций банка является установление у банка отрицательного размера собственного капитала.

Постановлением правления Национального банка РК от 2 мая 2019 года утверждены Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Так, основанием для принудительного выкупа акций банка является установление у банка отрицательного размера собственного капитала. Собственный капитал банка является отрицательным в случае, если сумма обязательств банка превышает стоимость его активов.

Реализация выкупленных акций банка производится уполномоченным органом по цене их приобретения на условиях, гарантирующих увеличение собственного капитала банка (рекапитализация) и его нормальное функционирование с учетом взятых инвестором обязательств.

Уполномоченный орган публикует информацию о поиске инвестора, намеренного приобрести акции банка, в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Казахстана, на казахском и русском языках, и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

К инвестору предъявляются следующие требования:

- соответствие требованиям, предъявляемым банковским законодательством РК для акционера банка;

- принятие письменного обязательства по соблюдению конфиденциальности и сохранению коммерческой тайны.

В случаях, когда с одним заявлением о намерении приобрести акции банка совместно обращаются два или более лиц, то указанные лица в дополнение к заявлению представляют заключенное между собой соглашение, определяющее количество приобретаемых каждым из них акций банка и сумму денег, подлежащих внесению в оплату за выкупленные акции.

В уполномоченный орган по данному вопросу от имени инвестора - юридического лица обращается первый руководитель исполнительного органа или органа управления инвестора.

К заявлению заявитель прилагает план мероприятий по рекапитализации банка, включающий:

- подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала банка до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

- календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению банка;

- предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала банка, изменение финансовых и иных показателей банка).

При положительном решении вопроса о принудительном выкупе акций в целях их последующей продажи уполномоченный орган направляет инвестору письменное уведомление о начале совместного рассмотрения условий предстоящей сделки с предполагаемыми сроками ее заключения.

В случаях, когда с одним заявлением о намерении приобрести акции банка совместно обращаются два или более лиц, то уполномоченный орган направляет письменное уведомление, указанное в части первой настоящего пункта, каждому из них.

В случае принятия предложений инвестора уполномоченный орган письменно уведомляет об этом инвестора. Проект договора купли-продажи выкупленных акций банка, заключаемого между уполномоченным органом и инвестором, с включением в него условий продажи акций банка и обеспечения исполнения обязательств по нему, составляется в течение 10 рабочих дней с даты уведомления уполномоченным органом инвестора.

Инвестор вносит на соответствующий счет в Нацбанке покупную цену акций, а также сумму, необходимую для рекапитализации банка, в течение 7 рабочих дней со дня получения инвестором письменного уведомления об открытии уполномоченным органом указанного счета.

После внесения инвестором денег на счет проект договора купли-продажи выкупленных акций банка в течение 30 (тридцати) календарных дней выносится на рассмотрение правления уполномоченного органа. Договор купли-продажи выкупленных акций банка вступает в силу с даты принятия уполномоченным органом решения о последующей продаже таких акций банка инвестору.

В случае принятия правлением уполномоченного органа отрицательного решения по вопросу принудительного выкупа акций банка в целях их последующей продажи инвестору уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты принятия данного решения осуществляет возврат инвестору денег.

Оформление принудительного выкупа акций банка и их последующая продажа инвестору производится путем принятия уполномоченным органом решения о принудительном выкупе акций банка и решения о продаже акций банка инвестору.

Решение уполномоченного органа о принудительном выкупе акций банка и решение о продаже выкупленных акций банка инвестору являются основанием для списания акций банка с лицевых счетов прежних владельцев акций банка и их зачисления на лицевой счет уполномоченного органа, открытого в системе учета центрального депозитария.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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