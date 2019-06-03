Научилась шить ногами - предприниматель без рук рассказала Токаеву о своих успехах

Она рисует, вышивает, полноценно занимается хозяйством по дому.

Инвалид первой группы, частный предприниматель Анар Бексултанова рассказала Касым-Жомарту Токаеву о своей жизни, передает Zakon.kz.

Словами женщины поделился в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

- Я родилась на свет без двух рук. Но это не помешало окончить вуз, 20 лет работать экскурсоводом в краеведческом музее нашей области, 5 лет заниматься предпринимательством и вырастить двух дочерей. Сегодня найдется работа для каждого, было бы желание, - поделилась Анар.

Она рисует, вышивает, полноценно занимается хозяйством по дому.

- Главное, чтобы человек сумел преодолеть трудности, надеждой и стремлением можно победить любые препятствия. Я в том полностью убедилась. Научилась шить ногами. Свои изделия сама же продаю. Часть своего дома превратила в мастерскую, так веду свое личное предпринимательское дело, - поделилась в Токаевым женщина.

Она рассказала, что в рамках "Дорожной карты бизнеса" купила семь многофункциональных швейных машин на 3 миллиона тенге и занимается предпринимательством. Плюс к этому дала работу четырем женщинам.

- Сейчас в стране немало работающих людей среди людей с ограниченными возможностями. Но инвалидам 1 и 2 группы помощь оказывается в основном за счет государства. Было бы неплохо, если бы для поддержки предпринимательства, для расширения инвалидами своего бизнеса разработали механизмы кредитования через банки второго уровня, - обратилась к Президенту Анар.

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