В Алматы прошел детский мастер-класс с участием игроков Национальной сборной РК по теннису

Такие мероприятия имеют большой успех среди любителей тенниса и стали входить в хорошую традицию.

3 июня Федерация тенниса Казахстана в преддверии Международного турнира "Almaty Challenger" организовала в "Gorky Tennis Park" мастер-класс для детей с участием звезд казахстанского тенниса - членами Национальной сборной. С детьми провели тренировку такие именитые спортсмены как: Андрей Голубев, Александр Недовесов, Тимофей Скатов, Тимур Хабибулин, Денис Евсеев, Григорий Ломакин.

В мастер-классе приняло участие около 100 детей в возрасте от 5 до 13 лет.

Каждый маленький теннисист имел возможность лично позаниматься с любимым игроком национальной сборной, задать вопросы касательно техники игры. После тренировки спортсмены провели автограф и фотосессию, дали свои напутствия и наставления юным теннисистам.

Подобные мастер-классы имеют большой успех среди любителей тенниса и стали входить в хорошую традицию. Необходимо отметить, что такие мероприятия очень положительно влияют на уровень популярности тенниса как игры среди казахстанцев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!