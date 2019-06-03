Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы прошел детский мастер-класс с участием игроков Национальной сборной РК по теннису

Такие мероприятия имеют большой успех среди любителей тенниса и стали входить в хорошую традицию.

Фото : пресс-служба3 июня 2019, 15:47

3 июня Федерация тенниса Казахстана в преддверии Международного турнира "Almaty Challenger" организовала в "Gorky Tennis Park" мастер-класс для детей с участием звезд казахстанского тенниса - членами Национальной сборной. С детьми провели тренировку такие именитые спортсмены как: Андрей Голубев, Александр Недовесов, Тимофей Скатов, Тимур Хабибулин, Денис Евсеев, Григорий Ломакин.

В мастер-классе приняло участие около 100 детей в возрасте от 5 до 13 лет.

Каждый маленький теннисист имел возможность лично позаниматься с любимым игроком национальной сборной, задать вопросы касательно техники игры. После тренировки спортсмены провели автограф и фотосессию, дали свои напутствия и наставления юным теннисистам.

Подобные мастер-классы имеют большой успех среди любителей тенниса и стали входить в хорошую традицию. Необходимо отметить, что такие мероприятия очень положительно влияют на уровень популярности тенниса как игры среди казахстанцев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты