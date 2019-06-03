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Токаев: Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться

Ожидается, что в перспективе парк "Древний Тараз" станет центром международного туризма.

Фото : Акорда3 июня 2019, 15:58

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел археологический парк "Древний Тараз", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Главе государства рассказали об историческом памятнике республиканского значения, охватывающем период с І по ХІХ века. Касым-Жомарту Токаеву показали макет комплекса "Шахристан – древний Тараз" и проинформировали о планах дальнейших работ. Президент ознакомился с золотыми и серебряными монетами, изделиями из керамики и другими ценными артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в регионе.

– Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться. Мы будем всегда оказывать поддержку этой работе. В данном направлении есть много экспертов международного уровня. Нашим университетам необходимо начать подготовку специалистов по туристическому бизнесу, – сказал глава государства.

Ожидается, что в перспективе парк "Древний Тараз" станет центром международного туризма. В прошлом году область посетили 145 тысяч туристов. За первые три месяца текущего года в исторических местах побывали 16 тысяч человек.


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