Казахстан значительно улучшил показатель по противодействию коррупции

Среди 140 стран Казахстан расположился на 66 месте и набрал 69,8 баллов, улучшив свои показатели страновых рисков по сравнению с результатами прошлого года.

Авторитетная международная американская рейтинговая компания PRS Group представила рейтинг страновых рисков за первый квартал 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Среди 140 стран Казахстан расположился на 66 месте и набрал 69,8 баллов, улучшив свои показатели страновых рисков по сравнению с результатами прошлого года (69,5 в 4 кв.2018 г.).

Рейтинг страновых рисков PRS Group состоит из трех блоков: политические, экономические и финансовые риски.

В разбивке по блокам ситуация выглядит следующим образом: по политическим рискам Казахстан набрал 65,5 баллов (64,5 баллов в 4 кв. 2018 г.), по экономическим рискам – 38,0 баллов (36,5), по финансовым рискам 36,0 (38,0). Таким образом, в сравнении с прошлым годом республика продемонстрировала рост по 2 из 3 блоков страновых рисков.

Во многом подобный прогресс в рейтинге стал возможным за счет улучшения показателя по коррупции, который является одним из компонентов политического риска. Он оценивается экспертами по шкале от 0 до 6, где 0 соответствует максимальному уровню коррупции, а 6 – минимальному.



По этому показателю Казахстан по итогам 1 квартала т.г. получил 3 балла, вдвое улучшив свой показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,5). В представленной таблице продемонстрирован ежеквартальный прирост страны по данному показателю с начала 2018 года. Это лучший результат за все время нахождения Казахстана в данном рейтинге.

Казахстан уверенно опережает все страны СНГ (Россия – 1,5 балла, Азербайджан – 1,5, Беларусь - 2, Армения – 2).

Более того, наша страна в рейтинге PRS Group превзошла такие государства как Бразилия (2), Сербия (2), Таиланд (2), Латвия (2,5), Греция (2,5), Малайзия (2,5), Турция (2,5), Индия (2,5).



На одной строчке с Казахстаном расположились Италия, Польша, Венгрия, Чехия и Хорватия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!