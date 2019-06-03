В Алматы прошла индустриальная конференция для профессионалов в сфере маркетинга и рекламы

Рекламный рынок Казахстана на пороге изменений.

31 мая в Алматы состоялась первая в Казахстане индустриальная конференция ADTribune для профессионалов в сфере маркетинга и рекламы.

Мир медиа и рекламы из года в год стремительно меняется. ADTribune дала возможность увидеть масштабы этого роста, поднять отраслевые проблемы и обозначить точки роста.

В конференции приняли участие более 260 человек, среди которых были гости из зарубежных рекламных агентств, ТВ сейлз-хаусов и лидирующих медиа, а также представители глобальных компаний и всех рекламных сетей в центрально-азиатском регионе.

После приветственных слов началась первая сессия конференции, на которой выступил приглашенный гость из России, профессионал в области медийной аналитики, заместитель генерального директора по развитию НСК Александр Лигер с докладом на ключевую тему: "Новая медиареальность: изменение контента и способов его дистрибуции". Данная вызвала большой профессиональный интерес, активность в зале и жаркую дискуссию.

Большой интерес вызвал также доклад заместителя директора т/к КТК Даурена Меркеева по теме контента, производимого в Казахстане: "Локализация контента как следствие социально-демографических изменений в регионе", - и последующая дискуссионная панель с участием генерального директора Алаш Медиа Групп Батыра Казыбаева и генерального директора 31 Канала Юрия Бродского.

Сессии трех основных секций были посвящены таким важнейшим разделам в маркетинге, как:

"Завоевание сердец. Как креатив помогает экономить на медиаинвестициях"

"Поколения X,Y,Z и их медиапредпочтения"

"Медиа аудит: процедуры, технологии и смыслы".

Отдельного внимания заслуживает выступления и обсуждения на тему обучения и мотивации сотрудников: "Реклама и бизнес людей. Как находить и открывать таланты". В ходе сессии спикеры оценили роль бизнеса в формировании обучающей базы для студентов высших учебных заведений и потенциальных работников медийного рынка. Хотелось бы отметить, что атмосфера секции была дружелюбной, свободной и творческой, присутствовал активный обмен мнениями участников.

Одной из наиболее полемических тем оказалось выступление известного блогера Расула Абдуллаева, который является основателем маркетинговой компании KEX. Дискуссия была вызвана разными методами измерения эффективности метки 'На правах рекламы'. Участники панельной дискуссии приводили аргументы 'за' и 'против' использования инфлюенсеров в продвижении продукций компаний.

Кроме того, представители центрально-азиатских офисов рекламных групп организовали панельную дискуссию на тему госрегулирования рекламной деятельности: "Закон "О Рекламев РК". Влияние на бизнес и рынок". Впервые в рамках панельной дискуссии был поднят вопрос саморегулирования рекламы в Казахстане с участием представителей государственного аппарата. Работа секции была насыщена яркими выступлениями, глубокими дискуссиями и конструктивной полемикой.

Рекламная конференция ADTribune – это открытая площадка для всех игроков рынка, на которой обсуждаются проблемы, вызовы и основные тренды индустрии. Организатором конференции выступает "Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация", которая регулярно проводит мероприятия, освещающие стратегически важные изменения в рекламной индустрии.

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