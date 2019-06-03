На 96 млн тенге нанесли ущерб государству чиновники в Петропавловске

Следствием установлено, что указанные лица завладели квартирами в жилых домах, подлежащих принудительному отчуждению.

Должностные лица акимата Петропавловска осуждены за незаконное получение 9 квартир, передает Zakon.kz со ссылкой на АДГСПК РК.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении четверых чиновников- заведующей сектором правовой работы и государственных закупок отдела Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска Омирсетовой Б., инспектором сектора правовой работы и госзакупок учреждения Есетовой Ж., а также супруга Омирсетовой Б. и сожителя Есетовой Ж.

Следствием установлено, что указанные лица завладели квартирами в жилых домах, подлежащих принудительному отчуждению. Они оформили их на аффилированных лиц, незаконно получив 9 жилых квартир в новых домах. Ущерб государству составил 96 млн.тенге.

17 мая апелляционным судом Северо-Казахстанского областного суда Омирсетова Б. и Есетова Ж. осуждены к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Их соучастники - супруг Омирсетовой Б. и сожитель Есетовой Ж. осуждены к 5 годам лишения свободы также с конфискацией имущества.

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