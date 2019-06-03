Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На 96 млн тенге нанесли ущерб государству чиновники в Петропавловске

Следствием установлено, что указанные лица завладели квартирами в жилых домах, подлежащих принудительному отчуждению.

Фото : pixabay.com3 июня 2019, 16:23

Должностные лица акимата Петропавловска осуждены за незаконное получение 9 квартир, передает Zakon.kz со ссылкой на АДГСПК РК.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении четверых чиновников- заведующей сектором правовой работы и государственных закупок отдела Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска Омирсетовой Б., инспектором сектора правовой работы и госзакупок учреждения Есетовой Ж., а также супруга Омирсетовой Б. и сожителя Есетовой Ж.

Следствием установлено, что указанные лица завладели квартирами в жилых домах, подлежащих принудительному отчуждению. Они оформили их на аффилированных лиц, незаконно получив 9 жилых квартир в новых домах. Ущерб государству составил 96 млн.тенге.

17 мая апелляционным судом Северо-Казахстанского областного суда Омирсетова Б. и Есетова Ж. осуждены к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Их соучастники - супруг Омирсетовой Б. и сожитель Есетовой Ж. осуждены к 5 годам лишения свободы также с конфискацией имущества.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты