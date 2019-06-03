Токаев озвучил проблемные вопросы Жамбылской области

Президент Казахстана, отметив большой экономический потенциал Жамбылской области, в своем выступлении подробно остановился на проблемных вопросах региона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Жамбылской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии приняли участие ветераны, представители творческой интеллигенции, общественных организаций и молодежи.

Президент Казахстана, отметив большой экономический потенциал Жамбылской области, в своем выступлении подробно остановился на проблемных вопросах региона.

– В области самая низкая средняя заработная плата в стране – 112 тысяч тенге. С 1 июня повышена зарплата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы. Не должны оставаться в стороне от этого начинания и предприятия области. Хочу напомнить акимам всех уровней, что ваша главная задача – обеспечивать трудоустройство населения. Важную роль в создании рабочих мест может сыграть бизнес. Поэтому необходимо продолжить поддержку местных предпринимателей, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал шире использовать промышленный потенциал региона и уделять приоритетное внимание созданию современных технологичных производств в рамках реализации индустриальных проектов.

По словам главы государства, в регионе отмечается низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве.

– Местный акимат должен работать в тесной взаимосвязи со специалистами аграрного сектора. В области имеются возможности для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Правительство приняло решение со следующего года ввести пошлину на завозимый из-за рубежа сахар-сырец. В этой связи поручаю акиму области расширить площади посевов сахарной свеклы и плодоовощной продукции, а также увеличить мощность перерабатывающих предприятий, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заявил о необходимости развития туризма в регионе, где имеется множество исторических объектов, которые могут быть интересными для туристов.

Токаев также остановился на вопросах развития малых городов.

– Проблемы моно- и малых городов очень актуальны. Мы будем развивать социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в таких небольших городах, как Жанатас, Каратау. Эти меры, прежде всего, направлены на повышение качества жизни населения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также указал на проблему коррупции.

– Мы будем бороться с коррупцией до полного ее искоренения. Развитие национальной экономики и благосостояние народа напрямую зависят от этого. Особая ответственность возлагается на акимов. В этой работе должны активно участвовать представители региона. Борьба с коррупцией – одна из моих ключевых целей на посту Президента, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил решить проблему аварийных и трехсменных школ через улучшение дорожной инфраструктуры в районах и поселках, увеличение масштабов строительства образовательных учреждений. Президент Казахстана заверил, что молодежи будет оказываться постоянная поддержка.

- Молодежные советы при акиматах должны быть необходимой ступенью в карьерном росте. Мы поддерживаем молодые таланты не только в сфере государственной службы, но и в образовании, науке, культуре, спорте, бизнесе и других направлениях. В рамках программы "Жас кәсіпкер" будут поддерживаться бизнес-инициативы и стартапы молодежи, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о задачах, стоящих перед правоохранительными органами региона, глава государства потребовал бескомпромиссно бороться со скотокрадством и наркоторговлей.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил благодарственные письма главному врачу Мойынкумской районной больницы Ж. Айтишеву, директору ТОО "Кнауф-гипс Тараз" М. Бекназарову, руководителю ИП "Jasau Taraz" А. Бексултановой, учителю казахского языка и литературы школы-интерната для одаренных детей П. Озыкбаевой и генеральному директору ТОО "Агроспецстрой" М. Рахымбердиеву.

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