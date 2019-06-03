Крупная итальянская компания открыла свое подразделение в ЗКО

Данный проект реализуется в рамках инициатив Правительства РК и требований КПО и других крупных операторов в плане локализации производства.

В городе Аксай прошло официальное открытие производственного подразделения ТОО "Petrolvalves Kios Kazakhstan" - это совместное предприятие двух крупных итальянских компаний.

"Petrolvalves PSA" – крупный производитель оригинального оборудования, а именно сложнейших и высокотехнологичных шаровых кранов, задвижек, клапанов различных размеров и сложности с 1954 года.

"Kios" занимается техническим обслуживанием нефтепромыслового оборудования. На рынке Казахстана работает более 15 лет.

Во время церемонии открытия генеральный директор казахстанского филиала компании Массимо Биндини сказал: "За последние 20 лет, мы поставили в Казахстан более 45 тысяч клапанов для разных заказчиков, то есть создали обширную ресурсную базу, и мы считаем, что пришло время стать ближе к нашим ключевым заказчикам KPO b.v., NCOC, TCO. Открытие сегодняшнего производства - это наш вклад в развитие экономики Республики Казахстан. Мы намерены продолжать сотрудничество с предприятиями казахстанской нефтегазовой отрасли в качестве инвестора, заинтересованного в создании совместных компаний по производству и сервисному обслуживанию клапанов в РК".

Данный проект реализуется в рамках инициатив Правительства РК и требований КПО и других крупных операторов в плане локализации производства. На начальном этапе компания инвестировала более 4,0 млн. евро в высокотехнологичное оборудование и обучила 20 местных специалистов. Цель компании – достичь более 95% местного содержания в кадрах, чтобы сотрудники имели возможность работать в любой стране мира на уровне международных специалистов высочайшего уровня. В ближайшем будущем компания будет расширять производственную площадку и рассматривает вопрос полноценного производства шаровых кранов и клапанов в регионе.

Первый заместитель акима области Гали Искалиев отметил что, что решение инвестировать в другую страну принимаются после изучения всех страновых рисков. Политическая стабильность в стране, выгодное инвестиционное законодательство республики, наличие инфраструктуры, удобная транспортная логистика и качество кадрового потенциала Западно-Казахстанской области стали основанием для такого решения итальянских инвесторов. Г. Искалиев поблагодарил акционеров компании за принятое решение и заверил во всемерной поддержке их дальнейших планов по расширению производства.

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