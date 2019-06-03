"Бақытты отбасы": более 50 многодетных семей получили квартиры в Алматы

Всего в мегаполисе по программе квартиры получили 97 многодетных семей.

Ключи от комфортных и просторных квартир получили сегодня свыше 50-ти многодетных семей в Алматы. Большинство переезжает из арендованного жилья, за которое, порой, приходилось отдавать больше половины заработка. А сейчас они оформили ипотеку по ставке 2% годовых, а с первоначальным взносом им помогли в местном акимате, передает телеканал Almaty.tv.

В многодетной семье Оспановых началась череда приятных хлопот и планов по обустройству новой и просторной квартиры. Вместе супруги уже 13 лет, воспитывают четверых детей. Все эти годы жилье им приходилось снимать, за аренду, говорят, платили по 70 тысяч тенге ежемесячно. Полтора года назад решили встать в очередь, накопили полмиллиона. Исполнить мечту, и приобрести собственные квадратные метры они смогли по программе "Бақытты отбасы".

- По программе "Бақытты отбасы", под 2 процента ипотечные. И мы первоначальный взнос, 500 тысяч оплатили, а миллион тенге, нам выдал акимат сертификат. Для 10-ти процентной первичной оплаты, - поделился многодетный папа Фазыл Оспанов.

К пышному новоселью готовится и Назым Смагулова. Эту хрупкую женщину можно назвать настоящей героиней. Вместе с супругом они воспитывают пятерых детей. Причем одну из дочерей со сложным диагнозом, Назым выходила самостоятельно и смогла поставить на ноги. Около девяти лет семья жила в арендованной квартире.

- Мы стояли в очереди, потом подали заявку, чтобы получить квартиру по программе "Бақытты отбасы". Все документы собрали. И вот буквально через месяц, нам в электронном виде пришел ответ. Получили просторную двухкомнатную квартиру. Я очень счастлива, сбылась моя мечта. Причем ежемесячный платеж у нас около 80-ти тысяч тенге, такие же деньги мы платили за аренду, а тут платить будем за свою квартиру, - сказала многодетная мама Назым Смагулова.

В новом жилом комплексе, где новоселы уже начали обустраиваться предусмотрели и современную площадку. Ребятишкам есть, где развернуться. Всего же в Алматы по программе "Бақытты отбасы" на сегодня квартиры получили 97 многодетных семей, 232 сейчас вышли на финишную прямую - то есть, оформляют документы в банке.

- Для них очень льготные условия предусмотрены. Первое - это 2 процента годовых банка, до 15-ти миллионов и первоначальный взнос 10 процентов. В других программах получается идет 20 процентов. И самое главное, от государства предоставляется безвозмездный жилищный сертификат в размере одного миллиона тенге. На который человек может погасить первоначальный взнос, - отметил заместитель руководителя управления жилищной политики г. Алматы Айбек Сайдельдаев.

По программе "Бақытты отбасы" у многодетных семей есть возможность самим выбирать застройщика и расположение жилья. Единственное условие - сумма займа не должна превышать 15-ти миллионов тенге.

Напомним, ранее аким Алматы Бауыржан Байбек вручил ключи от квартир 44 многодетным семьям.

Справочно

С марта месяца реализуется городская программа "Бақытты отбасы" для многодетных семей с уникальной возможностью получить жилищный заем до 15 млн.тг. под 2% годовых на 18 лет, первоначальный взнос 10% субсидируемый невозвратным "жилищным сертификатом" в размере 1 млн.тенге.

Прием заявлений проводился на сайте www.baqytty-otbasy.kz от граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда по городу Алматы, по категории "многодетные семьи" на участие в бюджетном кредитовании.

Из состоящих на учете нуждающихся на момент старта программы "Бақытты отбасы" 1276 многодетных семей, заявки на участие подали более 50%, что составляет 659 семей.

И уже сегодня по данной программе 232 многодетных семей оформляют соответствующие документы на квартиры в банке, а 97 семьи уже заключили договор купли-продажи и получили жилищные сертификаты.

Анализ заявок показал, что большинство участников программы "Бақытты отбасы" встали в очередь на жилье в 2016-2018 годах и находились 6-10 тысячными в очереди, что предполагало получение ими жилья как минимум через 5-6 лет. Данная программа позволила получить новое жилье уже сегодня.

Напомним, 17 мая аким Алматы Байыржан Байбек вручил ключи от квартир первым 44 многодетным семьям в рамках городской программы "Бахытты отбасы".

За последние три года ключи от квартир получили более 9 тысяч нуждающихся семей, в том числе в рамках программы "Нұрлы жер". Почти половина из них - это многодетные и неполные семьи, дети-сироты, ветераны, люди с особыми потребностями и другие. Скоро квартиры получат еще почти 2 тысячи алматинских семей.

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