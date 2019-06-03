В ДТП с автобусом в Мангистау пострадали пятеро
После оказания медицинской помощи все они были отпущены домой.
Фото : lada.kz3 июня 2019, 18:01
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июня в поселке Баскудук Мангистауской области. Пятеро пострадавших с места аварии были доставлены в Мангистаускую областную больницу, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, авария произошла по вине водителя автомобиля Toyota Fortuner, следовавшего за пассажирским автобусом. Водитель не соблюдал дистанцию.
- В отношении водителя внедорожника составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Материал будет передан в административный суд для принятия решения, – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
Пятеро пострадавших, по сообщению пресс-службы управления здравоохранения, получили легкие травы. После оказания медицинской помощи все они были отпущены домой.
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