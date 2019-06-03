Ержан Максим рассказал, на что потратит миллион

Юный казахстанец получил миллион рублей за победу в конкурсе.

Финалист проекта "Голос. Дети" Ержан Максим и его мама ответили на некоторые интересующие вопросы журналистов в рамках встречи с воспитанниками Детских домов Нур-Султана, передает МИА "Казинформ".

Мама Ержана Максима Гульмира Алибек ответила, чувствует ли себя звездой юный талант.

- Да, он чувствует. Есть же понятие "звездная болезнь", но у него ее не может быть. Мы жестко держим на контроле. Всегда говорим, что нужно быть, как Димаш, потому что у тебя и родители простые, так что не зазвездись. Он по характеру очень добрый, я не думаю, что у него будет такая болезнь, - подчеркнула она.

- Сейчас он почти стал звездой, многие его узнают там, где мы ходим. Были разные трудности, но все мы вместе с семьей все преодолевали, - добавила Гульмира Алибек.

Также мама юного певца рассказала, что делает Ержан в свободное время.

- Он любит ходить только с семьей или с братьями, или с сестрами в кино, на ролики, бассейн любит. На коньки. У него есть время, но не много.

При этом сам Ержан поделился, что хотел бы заниматься боксом помимо вокала.

- Мои планы выпустить много песен и стать мировой звездой, - отметил юный певец.

Также он рассказал, на что потратит 1 миллион рублей, выигранный в проекте "Голос. Дети" в России.

- Отдам маме и папе. У меня семья, родители, бабушка, дедушка, дом, деньги - все есть, - добавил Ержан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!