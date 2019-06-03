Появилась новая информация о погибшей в "Хан-шатыре" девочке

Девочка утонула в бассейне.

Заместитель Управления образования города Нур-Султана Дулат Жекебаев прокомментировал смерть девочки в ТРЦ "Хан-шатыр", передает МИА "Казинформ".

- Сегодня совместно с родителями дети купались в бассейне в "Хан-шатыре". Со стороны администрации школы и инструкторов были приняты все меры. Конкретную итоговую информацию, по какой причине, можем дать только после следственных мероприятий, - сказал Дулат Жекебаев на брифинге возле акимата.

Он подтвердил, что девочка отдыхала в пришкольном лагере СШ №10.

- Лагерь посещали ученики ежегодно по заявлению родителей. Со стороны школы были 24 сопровождающих, также были инструкторы-спасатели из "Хан-шатыра". Детей было порядка 200. Вместе с представителями школы были и родители, - отметил спикер.

- Только после официального заключения компетентных органов, в случае доказанности чьей-то вины, будет применяться административная либо уголовная ответственность. Администрация школы уже выходила на контакт с родителями, материальная и моральная помощь оказывается родителям. Это многодетная семья. Пришкольный лагерь продолжит свою деятельность, - добавил он.

Первоклассница утонула в пляжном клубе Sky Beach Club 3 июня около 11.30. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 141 УК РК - Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!