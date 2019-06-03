Аэропорт "Аулие-Ата" в Таразе посетил Президент Казахстана

В 2018 году пассажиропоток превысил 63 тысячи человек.

3 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил международный аэропорт "Аулие-Ата" (Жамбылская область, г. Тараз), передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о развитии международного аэропорта Жамбылской области в качестве одной из современных воздушных гаваней страны. Президенту доложили о росте потенциала аэропорта, открытии новых региональных и международных рейсов.

Персонал аэропорта составляет 250 сотрудников. В 2018 году пассажиропоток превысил 63 тысячи человек.

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