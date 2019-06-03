Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи

По последним данным, семь человек погибли, семеро спасены, 21 числится в списке пропавших без вести.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших в результате катастрофы прогулочного катера на реке Дунай и всему дружественному народу Республики Корея глубокие соболезнования, разделяю Вашу скорбь, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал родным и близким погибших выдержки и стойкости, пострадавшим – скорейшего выздоровления.

В венецианском канале Джудекка круизный лайнер MSC Opera столкнулся с прогулочным теплоходом. По предварительной информации, в момент, когда круизный лайнер ударил теплоход с кормовой стороны, он был пришвартован к пирсу на морском вокзале Сан-Базилио. Теплоход также находился в процессе швартовки. Буксиры предотвратить случившееся не смогли бы: большой круизный корабль в итоге врезался в теплоход и набережную Дзаттере.

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