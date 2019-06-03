Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанские программисты разработали виртуального помощника к выборам президента РК

Проект представляет собой чат-бот в Telegram.

Фото : pixabay.com3 июня 2019, 19:14

Казахстанские программисты разработали информационно-справочный проект к предстоящим выборам президента Республики Казахстан. Проект представляет собой чат-бот в Telegram, запрограммированный на предоставление пользователям ответов на поступающие вопросы по электоральной, выборной тематике, передает Zakon.kz.

Специально для молодежной аудитории разработчиками был создан вымышленный интернет-персонаж "Сайлаумэн" (SAILAUMAN). Виртуальный помощник чат – бот "Сайлаумэн" предоставляет пользователям информацию о ходе проведения выборов; как найти свой избирательный участок; инструкции для избирателей, наблюдателей; прочую информационно-справочную информацию по предстоящим выборам в РК.

Чат-бот "Сайлаумэн" запрограммирован на предоставление информации на казахском и русском языках. В дополнение к чат-боту в Telegram, программисты предусмотрели версию "Сайлаумэна" для платформы социальной сети Instagram, где справочная информация по выборам публикуется в форме комиксов.

Согласно придуманной разработчиками легенде, Сайлаумэну недавно исполнилось 18 лет, и предстоящие выборы президента Казахстана – это первые выборы в его жизни. Персонаж изучил все материалы по выборным процессам, собрал массу информации, и готов и рад поделиться имеющимися знаниями с друзьями в Telegram и на своей Instagram-страничке.

Своим личным примером виртуальный помощник пытается мотивировать молодежь на участие в выборах, рассказать, что право избирать и быть избранным это один из краеугольных камней демократической системы государственного управления, и что голосовать это важно, ответственно, и не сложно.

"Сайлаумэн" уже в сети, число его подписчиков в Instagram превысило 15 000, и он готов ответить на вопросы о выборах в любое время дня и ночи: Telegram


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты