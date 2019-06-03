Казахстанские программисты разработали виртуального помощника к выборам президента РК

Проект представляет собой чат-бот в Telegram.

Казахстанские программисты разработали информационно-справочный проект к предстоящим выборам президента Республики Казахстан. Проект представляет собой чат-бот в Telegram, запрограммированный на предоставление пользователям ответов на поступающие вопросы по электоральной, выборной тематике, передает Zakon.kz.

Специально для молодежной аудитории разработчиками был создан вымышленный интернет-персонаж "Сайлаумэн" (SAILAUMAN). Виртуальный помощник чат – бот "Сайлаумэн" предоставляет пользователям информацию о ходе проведения выборов; как найти свой избирательный участок; инструкции для избирателей, наблюдателей; прочую информационно-справочную информацию по предстоящим выборам в РК.

Чат-бот "Сайлаумэн" запрограммирован на предоставление информации на казахском и русском языках. В дополнение к чат-боту в Telegram, программисты предусмотрели версию "Сайлаумэна" для платформы социальной сети Instagram, где справочная информация по выборам публикуется в форме комиксов.

Согласно придуманной разработчиками легенде, Сайлаумэну недавно исполнилось 18 лет, и предстоящие выборы президента Казахстана – это первые выборы в его жизни. Персонаж изучил все материалы по выборным процессам, собрал массу информации, и готов и рад поделиться имеющимися знаниями с друзьями в Telegram и на своей Instagram-страничке.

Своим личным примером виртуальный помощник пытается мотивировать молодежь на участие в выборах, рассказать, что право избирать и быть избранным это один из краеугольных камней демократической системы государственного управления, и что голосовать это важно, ответственно, и не сложно.

"Сайлаумэн" уже в сети, число его подписчиков в Instagram превысило 15 000, и он готов ответить на вопросы о выборах в любое время дня и ночи: Telegram

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