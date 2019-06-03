Голодание ради фигуры назвали смертельно опасным

При неправильном очищении желудочно-кишечного тракта организм человека может даже начать выделять ацетон.

Лечебное голодание не только бесполезно для похудения, но и в некоторых случаях смертельно опасно. О том, чем грозит столь радикальный способ сбросить лишний вес, рассказала врач-диетолог Дарья Русакова, пишет Лайф.

Она предупредила, что самостоятельно голодать для похудения опасно. Положительного результата можно достичь, только если за процессом в условиях стационара следят врачи. Если перед голоданием и во время него не проводить очищение желудочно-кишечного тракта, велика вероятность интоксикации организма, говорит Рудакова. Врач пояснила, что в период отказа от пищи продукты распада будут неправильно выводиться из организма.

— Человек может даже начать выделять ацетон, у него может упасть уровень сахара, могут появиться головные боли и язвы, так как даже во время голодания желудочная кислота продолжает выделяться. Отказ от пищи в таком случае может привести к смертельному исходу, — заявила она в разговоре с News.ru.

Рудакова добавила, что лечебное голодание противопоказано людям с заболеваниями сердца, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!