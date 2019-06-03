Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Беспилотник захватили над зданием Минобороны Казахстана

ЧП произошло 2 июня в Нур-Султане.

Фото : МО РК3 июня 2019, 22:21

Пресечен случай несанкционированного полета БПЛА над зданием Министерства обороны, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

ЧП произошло в воскресенье, 2 июня, в Нур-Султане.

Дежурное подразделение имеющимися средствами нейтрализации прекратило несанкционированный полет БПЛА (квадрокоптера) у здания Министерства обороны Республики Казахстан. Принятыми мерами квадракоптер был захвачен.

Квадракоптер и материалы по незаконному полету переданы в Управление полиции Есильского района для дальнейшего разбирательства. Хозяин квадрокоптера установлен, с ним работают представители правоохранительного органа.

Министерство обороны неоднократно извещало граждан о недопустимости несанкционированного использования БПЛА для полетов над военными объектами и что это является нарушением статей 31 и 33 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации". За нарушение указанных норм закона статьей 563 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан" налагается на физических лиц штраф в размере 10 МРП, на должностных лиц – 20 МРП.

Порядок эксплуатации БПЛА (квадрокоптера) над населенными пунктами опубликован на официальном сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты