В Алматинской области из-за дождя подтопило село

В горной местности произошел склоновый сток дождевых вод.

В Панфиловском районе Алматинской области подтопило несколько улиц и дворов из-за склонового стока дождевых вод, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

3 июня в 21:00 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том что, в селе Пиджим Панфиловского района в результате повышения температуры воздуха и выпадения обильных осадков в виде дождя, в горной местности произошел склоновый сток дождевых вод.

В результате повышения уровня воды произошло подтопление нескольких улиц и дворовых территории. В ликвидации подтопления задействованы более 100 человек и 20 единиц техники из числа сотрудников местных исполнительных органов, ДЧС Алматинской области, ГУ "Казселезащита", военнослужащие, РОП Панфиловского района. На месте организован оперативный штаб.

По состоянию на 23:30 поток воды прекратился.

Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем.

Департамент по ЧС Алматинской области в прессе и СМС-рассылке 31 мая рассылал штормовое предупреждение о том что 2 и 3 июня в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя на территории Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!