Apple представила новую iOS

Одним из главных сюрпризов в ней для пользователей станет более подробная карта.

Apple объявила об отказе от медиаплеера iTunes, его заменят самостоятельные приложения Music, TV и Podcasts, сообщил на конференции разработчиков программного обеспечения (Worldwide Developers Conference, WWDC) вице-президент компании Крейг Федериги. Об этом пишет РИА Новости

На ежегодной конференции WWDC компания представила новую операционную систему MacOS Catalina. Ожидаемым нововведением в ней стал отказ от программы iTunes, которая с момента запуска 18 лет назад служила не только медиапроигрывателем и мультимедийной библиотекой пользователей, но и платформой для синхронизации мобильной техники Apple с вашим компьютером.

Как сообщил на презентации новинок Федериги, функции iTunes перейдут приложениям Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.

Синхронизация мобильного устройства с компьютером теперь будет происходить напрямую, без использования программы iTunes, сообщил представитель компании. Кроме того, новая версия MacOS позволит использовать iPad в качестве дополнительного монитора.

В ходе конференции компания также представила новейшую модель настольного компьютера Mac Pro, который будет доступен осенью нынешнего года по стартовой цене 5999 долларов. Кроме того, компания из Купертино представила свой новый монитор Retina 6K диагональю 32 дюйма. Его стоимость составит 4999 долларов, подставка для него - еще 999 долларов.

В числе прочих программных обновлений Apple рассказала о появлении новых приложений на Apple Watch: теперь их владельцы станут менее зависимы от своих iPhone. Помимо этого, часы будут оснащены калькулятором, а также функцией, помогающей посчитать чаевые и разделить счет между членами вашей компании, а также счетчиком времени для качественной чистки зубов.

Компания также представила в понедельник обновленную операционную систему iOS 13, которая будет доступна на iPhone осенью 2019 года. Одним из главных сюрпризов в ней для пользователей станет более подробная карта, оснащенная множеством новых функций, а также усиленная защита конфиденциальности пользователей. В новой операционной системе iPhone также обретет новую функцию Dark Mode для использования в темное время суток.

Apple также впервые показала iPadOS - операционную систему исключительно для iPad, которая расширяет функционал планшетов компании, ранее работавших на версиях iOS.

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