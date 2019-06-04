Галкин назвал Малахова главным телесплетником страны. Собчак ответила

Издание Малахова опубликовало информацию, которую опроверг юморист.

Российская телеведущая Ксения Собчак заступилась за Андрея Малахова, которого Максим Галкин обвинил во лжи, передает Zakon.kz.

2 июня издание Starhit, в котором Андрей Малахов является главным редактором, опубликовал сообщение, что юморист строит особняк на Кипре. Максим Галкин опроверг информацию и назвал Малахова главным телесплетником страны.

"Андрей, ты в своей программе <…> уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", — написал Галкин в Instagram, добавив, что Малахов – главный телесплетник страны.

В комментариях к посту Ксения Собчак спросила:

"Максим, а ты уверен, что это лично Андрей писал или контролировал?"

Юморист ответил, что ему это безразлично.

"Его имя стоит в шапке этого издания. Значит, это его ответственность", — заявил Галкин.

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