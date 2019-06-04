Галкин назвал Малахова главным телесплетником страны. Собчак ответила
Издание Малахова опубликовало информацию, которую опроверг юморист.
Фото : соцсети4 июня 2019, 01:55
Российская телеведущая Ксения Собчак заступилась за Андрея Малахова, которого Максим Галкин обвинил во лжи, передает Zakon.kz.
2 июня издание Starhit, в котором Андрей Малахов является главным редактором, опубликовал сообщение, что юморист строит особняк на Кипре. Максим Галкин опроверг информацию и назвал Малахова главным телесплетником страны.
"Андрей, ты в своей программе <…> уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", — написал Галкин в Instagram, добавив, что Малахов – главный телесплетник страны.
В комментариях к посту Ксения Собчак спросила:
"Максим, а ты уверен, что это лично Андрей писал или контролировал?"
Юморист ответил, что ему это безразлично.
"Его имя стоит в шапке этого издания. Значит, это его ответственность", — заявил Галкин.
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