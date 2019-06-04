Токаев: Проблемы матерей надо решать согласно законодательству
По его поручению Сагинтаев встретился с многодетными матерями.
Фото : pixabay.com4 июня 2019, 02:01
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, как будут решать проблемы многодетных семей в Казахстане, передает Zakon.kz.
В Twitter-аккаунте глава государства написал, что по его поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель Администрации президента Бакытжан Сагинтаев и представители правительства.
"Их вопросы будут рассмотрены завтра в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству", - отметил президент.
По моему поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель АП Б. Сагинтаев и представители правительства. Их вопросы будут рассмотрены завтра в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 3 июня 2019 г.
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