Токаев: Проблемы матерей надо решать согласно законодательству

По его поручению Сагинтаев встретился с многодетными матерями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, как будут решать проблемы многодетных семей в Казахстане, передает Zakon.kz.

В Twitter-аккаунте глава государства написал, что по его поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель Администрации президента Бакытжан Сагинтаев и представители правительства.

"Их вопросы будут рассмотрены завтра в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству", - отметил президент.

По моему поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель АП Б. Сагинтаев и представители правительства. Их вопросы будут рассмотрены завтра в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 3 июня 2019 г.

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