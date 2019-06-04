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"Никаких поблажек". Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским

31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка.

Фото : zn.ua4 июня 2019, 07:57

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области, передает Lenta.ru.

Украинский лидер пообещал, что он "как президент и как отец" сделает все для того, чтобы виновные понесли наказание.

- Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком, - сообщил президент.

Он добавил, что те, перед кем стоит задача заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности.

31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка, который играл на детской площадке неподалеку от своего дома. Мальчика госпитализировали с тяжелейшим ранением головы в киевский нейрохирургический центр. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенок скончался 3 июня.


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