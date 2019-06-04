Прямая трансляция заседания Правительства Казахстана
На повестке заседания — вопросы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Фото : ПМ4 июня 2019, 09:00
Во вторник, 4 июня, в 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства, передает Zakon.kz.
На повестке заседания — вопросы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
По итогам заседания Правительства РК состоится пресс-конференция с участием первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева и вице-министра сельского хозяйства РК Ерлана Нысанбаева.
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