Топ-менеджер АО "Банк Астаны" провернул аферу на 160 млн тенге

Сокрыть указанное преступление на протяжении 6 лет ему помогала менеджер того же банка.

Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт хищения денежных средств в сумме 160 млн тенге со счета государственного предприятия "Республиканский центр правовой информации" МЮ РК ("РЦПИ"), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу.



Установлен организатор совершенного преступления – заместитель председателя Правления АО "Банк Астаны" Увалеев Е.Ж., который в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени "РПЦИ" и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства.

Сокрыть указанное преступление на протяжении 6 лет ему помогала менеджер того же банка Жундугулова А.Х., которая ежемесячно направляла в бухгалтерию "РЦПИ" выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло государственному предприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве.

В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный преступными действиями ущерб. В период следствия, подозреваемый Увалеев Е.Ж. с санкции суда содержался под стражей.

Приговором Сарыаркинского районного суда №2 г.Нур-Султан Увалеев Е.Ж. и Жундугулова А.Х. признаны виновными и осуждены.

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