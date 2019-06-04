Тренер Константина Брусенского: Для серьезных боев он пока не готов

Казахстанцу предстоит четырехраундовый бой.

Тренер казахстанского боксера Константина Брусенского Альберт Муталибов рассказал о подготовке своего подопечного к следующему поединку, передает Zakon.kz.

- Расскажите о подготовке Брусенского к следующему бою.

- Нам предстоит четырехраундовый бой, но мы подходим к нему основательно. Костя работает по девять раундов в парах и потом еще три раунда дорабатывает на снарядах. Сейчас уже будем сбавлять объем нагрузок, потому что осталась последняя неделя перед боем. Так что переходим к работе на лапах, оттачиванию наработанных комбинаций и скоростной работе на снарядах.

Поскольку мы пока не знаем соперника на этот бой, с ним работают два мастера спорта из молодежной сборной России. Один из них меняет стойку - на случай если придется боксировать с левшой. Исходя из этого также рассматриваем разные планы на бой: силовую манеру, игровую манеру ведения боя - пробуем все варианты.

- Как в целом оцениваете боксера?

- Косте, я считаю, нужно еще какое-то время, чтобы успешно адаптироваться в профессиональном боксе. Каждый день он растет над собой, но для серьезных боев Брусенский пока еще не готов. Он старательный и трудолюбивый, но все будет зависеть от того, как он усвоит тот материал, который мы ему даем.

Напомним, Константин Брусенский проведет следующий поединок 9 июня в Москве.

Альберт Ахметов

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