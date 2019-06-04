Разница между тарифами на воду в регионах Казахстана достигает 150 раз и более

В областях с высоким тарифами на воду они субсидируются государством в соответствии с действующей мерой господдержки.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр на заседании правительства рассказал, что существующие тарифы на воду в селах отличаются в разрезе регионов и имеют сильный разброс по суммам, передает корреспондент Zakon.kz.

- Существующие тарифы на воду в селах отличаются в разрезе регионов и имеют сильный разброс от минимального - 25 тенге за 1 куб метр в Жамбылской области до максимального - 3 992 тенге в Костанайской области. Тарифы для населения субсидируются государством в соответствии с действующей мерой господдержки. Согласно правилам за воду население платит по тарифу 30 тенге за 1 куб метр с приборами учета воды и 40 тенге без приборов. Все что выше этих тарифов субсидируется, - пояснил он.

Глава ведомства отметил, что сегодня в республиканском бюджете предусматривается порядка 13 млрд тенге субсидий. При этом потребность в субсидиях растет по мере ввода новых объектов в эксплуатацию, которые необходимо включать в перечень безальтернативных систем, утверждаемый Минсельхозом.

- Передача функций по утверждению данного перечня в акиматы позволит ускорить вопрос выделения субсидий, - уточнил Скляр.

Между тем, по его словам, из 86 городских населенных пунктов очистные сооружения имеются только в 58, средний износ которых составляет более 60 %.

- Необходима их реконструкция в 26 и строительство в 27 городах. Для решения данной проблемы необходимо по предварительным оценкам порядка 330 млрд тенге. Для выполнения этой задачи министерством разработан механизм привлечения внебюджетных средств для строительства. Мы предлагаем привести нормативы очистки сточных вод к Европейским стандартам, что, по мнению экспертов, позволит сократить капитальные затраты до 30%, - пояснил министр.

Он добавил, что будут внедрены энергоэффективные технологии с возможностью производства биогаза и переработки ила.

- Также субсидировать тариф, чтобы снизить нагрузку на население при реализации проектов ГЧП. Это позволит полностью модернизировать очистные сооружения в городах в течение 3 лет, - заключил Скляр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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