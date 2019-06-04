Как проходит классификация товаров в ЕАЭС

Проверку правильности классификации товаров осуществляют таможенные органы.

О том, как происходит классификация товаров в Таможенном кодексе ЕАЭС, рассказали в Комитете госдоходов, передает Zakon.kz.

Согласно положениям пункта 2 статьи 40 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" декларант и иные лица самостоятельно осуществляют классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при таможенном декларировании и в иных случаях, когда в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования таможенному органу заявляется код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

При этом проверку правильности классификации товаров осуществляют таможенные органы.

В случае выявления неверной классификации товаров при их таможенном декларировании как до, так и после их выпуска таможенный орган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принимает решение.

Таможенные органы по заявлению могут осуществлять классификацию товаров до их таможенного декларирования путем принятия предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (ПКР) и решений о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде (РКНВ).

За 4 месяца 2019 года территориальными органами государственных доходов принято 1080 ПКР. Принятие классификационных решений это самая востребованная услуга.

В основном ПКР принимаются в отношении лекарственных средств, различного вида оборудования, в том числе медицинского.

За этот же период принято 18 РКНВ, что означает активность бизнеса в строительстве теплиц, заводов и их реконструкции.

Помимо этого, особенности декларирования товаров, поставляемых в несобранном, незавершенном виде позволяют бизнесу экономить финансовые средства за счет такого порядка декларирования.

В целях обеспечения единообразного применения ТН ВЭД ЕАЭС таможенные органы государств-членов ЕАЭС, могут принимать решения и давать разъяснения о классификации отдельных видов товаров в порядке, установленном законодательством о таможенном регулировании государств-членов ЕАЭС.

При этом под отдельным видом товаров понимается совокупность товаров, которые имеют общие классификационные признаки, позволяющие отнести товары с конкретными наименованиями, конкретных марок, моделей, артикулов, модификаций и с иными подобными индивидуальными характеристиками к одному коду в соответствии с ТН ВЭД.

Так за период январь - апрель 2019 года КГД принято и направлено в территориальные органы – разъяснения по 9 видам товаров (в основном это разъяснения по классификации лекарственных препаратов)

Вместе с тем существуют случаи того, что классификация одинаковых товаров может быть не единообразна на территории Союза, т.е. таможенные органы государств-членов Союза одни и те же товары могут относить к разным классификационным кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

- Такое положение дел недопустимо, так как ставит в неравные условия участников ВЭД, искажает таможенную статистику торговли, ухудшает сопоставимость статистических данных, влечёт неправильное применение ставок таможенных пошлин и/или запретов и ограничений, - отметили в КГД.

Для обеспечения единообразного применения ТН ВЭД ЕАЭС и исключения спорных случаев классификации товаров Комиссия наделена полномочиями по принятию решений и разъяснений о классификации отдельных видов товаров на основании предложений таможенных органов, а также по собственной инициативе при выявлении различной классификации товаров в принятых таможенными органами предварительных решениях о классификации товаров и/или в решения или разъяснениях о классификации отдельных видов товаров.

К настоящему времени Комиссией принято с начала года 15 Решений о классификации товаров ТН ВЭД ЕАЭС, а с 2010 года принято порядка 134 Решений о классификации товаров ТН ВЭД ЕАЭС.

Главной целью таких решений Комиссии является принятие единообразных подходов при классификации одинаковых товаров на территории всего Союза.

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