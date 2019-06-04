Перед выборами полицейские перейдут на усиление

Обеспечивать общественную безопасность будут свыше 21 тысячи полицейских

В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что в преддверии выборов в целях безопасности полицейские перейдут на усиленный режим несения службы, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сейчас проводится операция "Правопорядок", поэтому сегодня приняты меры по безопасности. Это не только в Нур-Султане, это по всей стране. До 6-го числа у нас будет операция "Правопорядок". Потом 7-го числа вся полиция переходит на усиленный вариант несения службы до 12-го числа, потому что выборы, - сказал он.

Глава ведомства добавил, что такие меры приняты для обеспечения общественной безопасности.

- Ни от кого (не защищаемся), обеспечение общественной безопасности. 8-го день тишины, запрещена агитработа, 9-го выборы, будут работать патрули почти везде. Будет задействовано более 21 тысячи полицейских. Такое всегда, когда выборы, - отметил Тургумбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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