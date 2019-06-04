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Было классно - Асель Садвакасова о начале творческого пути в Алматы

Она призналась, что с теплотой вспоминает то время.

Фото : Instagram/asselsadvakassova4 июня 2019, 11:51

Продюсер и актриса Асель Садвакасова вспомнила о кастинге в самую популярную группу Казахстана "Дауыс International" и начале своего творческого пути, передает Zakon.kz.

- 17 лет прошло, а как будто вчера. Классное время, в 15 переезжаешь из провинциального городка Житикары в Алматы и когда тебе 17, ты учишься в 10 классе и проходишь кастинг в самую (тогда, конечно, никто не думал об этом) популярную группу Казахстана. И с этих пор начался мой творческий путь, такой разный, но по-настоящему любимый. Благодарю Всевышнего за чудеса вокруг меня ежедневно, люблю вас, - написала Садвакасова.

Она призналась, что с теплотой вспоминает работу в составе группы.

- Скучаю по вам всем, девчонки, и спасибо вам за самые нереальные наши гастроли, концерты, рассказы ужастиков в поезде. О Боже, столько всего суперского было, - написала Садвакасова.

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17 лет прошло, а как будто вчера????????????классное время, в 15 переезжаешь из провинциального городка Житикары в Алматы, и когда тебе 17, ты учишься в 10 классе и проходишь кастинг в самую(тогда конечно никто не думал об этом)популярную группу Казахстана????????????и с этих пор начался мой творческий путь, такой разный, но по настоящему любимый. Благодарю Всевышнего за чудеса вокруг меня ежедневно????????люблю вас????????????????????????????????????Аселька и Асылка не могу найти ваши странички!!!! Скучаю по вам всем девчонки и спасибо вам за самые нереальные наши гастроли, концерты, рассказы ужастиков в поезде, о Боже столько всего суперского было. Ностальжи????????????люблю люблю люблю

Публикация от Assel Sadvakassova (@asselsadvakassova) 3 Июн 2019 в 4:49 PDT


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