Более 80 миллионов тенге взыскали с недобросовестных алиментщиков прокуроры ВКО

Стоит отметить, что эта сумма взыскана только за два последних месяца.

Алименты на сумму 92 миллиона тенге, взысканы с должников прокурорами Восточно-Казахстанской области с начала текущего года. Из них свыше 80 миллионов – за два последних месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как сообщили в облпрокуратуре, это стало возможным в результате профилактических мероприятий и совместной с уполномоченным органом работы.

- Так, по области размещены 26 агитационных баннеров с призывами оплаты алиментов и разъяснением установленной законом ответственности. В зданиях госучреждений, автовокзалах и автобусах 66 населенных пунктов распространены памятки и плакаты, в квитанциях на оплату коммунальных услуг городов Усть-Каменогорск, Зайсан и Риддер также размещена соответствующая информация. В 13 регионах области в местах массового скопления людей организована ротация тематических аудио- и видеороликов о проблеме неуплаты алиментов, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Изготовлено и вручено свыше 100 буклетов с указанием видов и размеров социальных пособий, полагаемых взыскателям, нуждающимся в помощи. 165 должникам вручены извещения-уведомления о необходимости постановки на учет в качестве безработного, более 40 из них трудоустроены.

- Кроме того по инициативе прокуратуры обеспечены рабочими местами двое родительниц в одиночку воспитывающих детей, еще двоим выделено жилье из государственного фонда. 94 семьям, относящимся к социально-уязвимым слоям населения и воспитывающим 118 детей, оказана различная материальная помощь за счет средств собранных сотрудниками прокуратур и спонсорской помощи, – дополнили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что с начала года 16 должников привлечены к ответственности. Из них 8 - к административной, 8 – к уголовной.

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