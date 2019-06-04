В СКО начался масштабный ремонт 120 школ

Чтобы детям было тепло, светло и уютно – наши главные приоритеты - аким СКО.

После окончания учебного года в школах СКО начались масштабные ремонтные работы. На капитальный ремонт 120 учебных заведений направлено 5 млрд. тенге, что в 12 раз больше по сравнению с предыдущими годами, сообщает пресс-службу акимата области.

В этих школах обучаются больше половины североказахстанских школьников. 1 сентября 35 тысяч детей получат возможность получать образование в обновленных школах.

Первый руководитель региона Кумар Аксакалов проинспектировал несколько школ областного центра, чтобы лично убедиться, на совесть ли ведется ремонт. Во многих школах работ такого масштаба не проводилось с момента основания. Капитальный ремонт здесь ждали десятилетиями. Первоочередные задачи - замена кровли, освещения, оконных блоков и системы отопления.

- Чтобы детям было тепло, светло и уютно – наши главные приоритеты. Вот эти три главных принципа, которые положительно повлияют на качество образования. Мы знаем, что зачастую дети простывают, не посещают занятия из-за плохих условий пребывания в школах. С созданием комфортных условий для школьников, учителей и родителей уровень образования станет выше, - отметил аким СКО в разговоре с педагогами и строителями.

Глава региона акцентировал внимание руководства города, управления образования и самих подрядчиков на качестве проведения выполняемых работ. Много вопросов вызывает и качество строительного материала. По словам Кумара Аксакалова, должно быть документальное подтверждение того, что материал используется современный и прочный. Гарантия на него должна быть рассчитана не на один год, а на многие годы.

- Мы просмотрели ряд объектов и уже увидели определенные недостатки, которые допускают строители. Все должно проводиться качественно и под четким контролем руководства районов, города, отделов образования. Если, к примеру, окна начнут "сифонить", то люди, ответственные за ремонт, должны уйти с работы, а подрядчики понести штрафные санкции, - сказал Кумар Аксакалов.

Аким области подчеркнул, только при обеспечении соответствующего спроса со строителей и должного контроля со стороны городских и районных властей можно достичь определенных результатов, главный из которых – повышение уровня образования. "Наши школьники и родители должны почувствовать в начале нового учебного года, что условия стали лучше", - заключил Кумар Аксакалов.

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