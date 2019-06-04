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Дорогую мебель не нужно покупать: Смаилов об эбеновых столах и шкафах для акимата Павлодара

Бюджет должен планироваться рачительно, с максимальным социально-экономическим эффектом отдачи.

Фото : ПМ4 июня 2019, 11:57

В кулуарах правительства министр финансов РК Алихан Смаилов прокомментировал вопрос о покупке акиматом Павлодара эбеновой мебели за 6 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства, вопросы планирования местных бюджетов находятся в ведении местных исполнительных органов. Конкретно по этому факту он предложил выяснить целесообразность планирования госзакупа.

- Соответствующие маслихаты должны организовать работы по проведению соответствующей проверки со стороны ревизионных комиссий и определить целесообразность планирования тех или иных вещей, которые закупаются в рамках плана госзакупок. Но, в целом, я согласен с тем, что бюджет должен планироваться рачительно, с максимальным эффектом отдачи, социально-экономическим. И какую-то дорогостоящую мебель не должны закупать. При этом должны исходить из нормативов положенности, - считает он.

Смаилов добавил, что "надо проанализировать и уже после этого давать оценку, насколько это было корректно или не корректно".

- Все ли было проведено в установленном законодательством порядке. То есть проведен ли должным образом был конкурс, - пояснил министр.

Напомним, ранее в паблике "Типичный Павлодар" появился пост о покупке акиматом города за 6 млн тенге двух столов, двух журнальных столиков и шкафов из эбенового дерева. По информации, размещенной на сайте госзакупок, заказчиком работ на изготовление новой мебели выступил аппарат акимата Павлодара. Павлодарцев этот факт сильно возмутил.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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