Уровень газификации казахстанцев вырос с 30% до 50% за пять лет

С 1 января 2019 года снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах до 17,5% в зависимости от региона.

Как сообщает мониторинговое агентство Energyprom.kz, которое специализируется на исследованиях казахстанского рынка энергетики и промышленности, число подключаемых к газу детских садов, школ, больниц и прочих объектов социальной и коммунальной сферы за пятилетку увеличилось на 86,5%.

По мнению аналитиков, Национальный оператор АО "КазТрансГаз" за последние годы вывел отечественную газовую отрасль в число лидеров по вкладам в экономику РК. Так, к примеру, рост реализации газа уже вдвое превышает рост реализации нефти и нефтепродуктов.

При этом, АО "КазТрансГаз" реализует газ на внутреннем рынке ниже себестоимости, тем самым поддерживая отечественных потребителей. С 1 января 2019 года снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах до 17,5% в зависимости от региона.

Самые высокие показатели по газификации природным газом, ожидаемо, в Западно-Казахстанской области – 231 объект. Также среди лидеров Жамбылская область – 178 пунктов, и Туркестанская – 148 объектов.

Как пишет Energyprom.kz, ссылаясь на официальные данные АО "КазТрансГаз", на сегодняшний день в Казахстане пользоваться "голубым топливом" имеют возможность жители 11 областей страны. Если пять лет назад в республике насчитывалось 1056402 газифицированных абонентов, то к ноябрю 2018 года их стало 1777394, рост составил значительные 68%. Таким образом, по факту сегодня природным газом пользуются более 9 млн казахстанцев.

Также за последние пять лет выросло число газифицированных отечественных предприятий – с 23725 до 44189, или сразу на 86%. Из них крупных промышленных предприятий по данным на 2013 год было 1635, однако к ноябрю 2018 года показатель вырос на 82,8% и составил 2990 предприятий.

Растет и число подключаемых к газу детских садов, школ, больниц, объектов социальной и коммунальной сферы.

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