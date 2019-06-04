Токаев: Необходимо сохранить уникальный потенциал Каспия и Урала

Нужно решить этот вопрос - Президент.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Атырауской области. 3 июня он прибыл в область с рабочей поездкой, передает Zakon.kz со ссылкой на AkordaPress.

В разговоре глава государства затронул одну из важнейших проблем региона.

- Одним из вопросов, который касается местного населения, является экологическая ситуация. Прежде всего, необходимо сохранить уникальный потенциал Каспия и Урала. Экология Атырау - это не только вопрос внутренней заботы, все мы должны сосредоточиться на его решении, - отметил он.

ҚР Президенті: Жергілікті тұрғындарды мазалайтын мәселелердің бірі – экологиялық ахуал. Ең әуелі, Каспий мен Жайықтың айрықша әлеуетін сақтап, оны тиімді пайдалану қажет. Атыраудың экологиясы – тек облыстың ішкі мәселесі емес, оны шешуге барлығымыз бір кісідей жұмылуға тиіспіз. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 4 июня 2019 г.

Также он отметил проблемы рыболовства.

- Отравление и хлорирование рыбы на Урале - это проблема всей страны. Погибло 118 тонны рыбы, из них 108 тонны из семейства осетровых. Если учесть, что ныне наши рыбные заводы работают на 60 процентов от своих производственных мощностей, это колоссальный ущерб. Я взял под контроль эту ситуацию напрямую. Осетровых рыб в Каспийском море с каждым годом становится все меньше. В 2012 году мы полностью запретили ловлю осетровых. Мы видим, что принятые меры не дают результатов., - уточнил Токаев.

По его словам, гидравлические средства не ремонтировались в течение длительного времени и не были модернизированы.

- 120 скважин, которые производят собственную воду, наносят серьезный ущерб водным ресурсам региона. Они должны быть уничтожены! - резюмировал глава государства.

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