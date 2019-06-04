Города в Казахстане скоро не узнаем: Ускенбаев об едином архитектурном ансамбле

В мажилисе на сегодня находится законопроект, который поможет привлечь инвестиции в сферу ЖКХ.

Акиматам могут дать полномочия, позволяющие из местного бюджета выделять средства на ремонт фасадов и крыш домов в Казахстане. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- По ЖКХ закон находится в мажилисе. Создана рабочая группа, она ездит по всем регионам, встречаемся со всеми управляющими компаниями, КСК. Законопроект уже обретает форму хорошего закона, который привлечет огромные инвестиции в систему ЖКХ, в том числе одной из главных направлений - ремонт домов, замена лифтов. Если закон будет принят, через года 1,5 , думаю, мы наши города не узнаем. Потому что города примут другой облик, - сказал Ускенбаев.

Он добавил, что в случае если депутаты поддержат законопроект, то облик городов в республике изменится в лучшую сторону.

- Мы даем полномочия акиматам, чтобы они могли из местного бюджета для придания единого архитектурного ансамбля ремонтировать фасады и крыши наших домов. Сейчас наши дома - наша с вами собственность. Поэтому акиматы не имеют права из бюджета выделять деньги на ремонт домов. Но визуальный вид, внешний облик - общественная собственность. Для нас не безразлично, как выглядят наши города. Поэтому мы такое предложение внесли, - отметил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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