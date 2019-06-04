Популярность и подписчики. Военнослужащий выдавал себя за акима Аксу в Instagram

Сейчас решается вопрос об увольнении.

Он вел страницу в социальной сети от имени градоначальника, чтобы таким образом набрать побольше подписчиков, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Об этом агентству рассказал уполномоченный по этике аппарата акима Павлодарской области Юрий Фельдман. Фейковый аккаунт @ibraevbalgabay, где регулярно появлялись различные фото и публикации, был зарегистрирован в Instagram 15 февраля 2019 года.

Поиски самозванца длились неделю. Как оказалось, страничку Instagram открыл и вел от имени акима Аксу Балгабая Ибраева 29-летний житель Павлодара – военнослужащий воинской части 6679 Национальной гвардии РК.

По словам Юрия Фельдмана, в объяснительной военнослужащий указал, что страницу в сети Instagram от имени акима Аксу открыл по своей инициативе и со своего сотового телефона. Никто из третьих лиц – супруга, родственники, знакомые, коллеги по работе и так далее – его об этом не просили.

- Его страничка в Instagram от имени акима Аксу работала в течение 4-5 недель, за это время она набрала около 900 подписчиков, - уточнил собеседник. - Причину, по которой он открыл страницу от имени акима города, объяснил тем, что хотел набрать побольше подписчиков в Аксу.

Потом планировал переименовать страничку своим именем, чтобы у него было больше подписчиков для популярности своего аккаунта. По факту нарушения служебной дисциплины и морально-этических норм, допущенного военнослужащим по контракту, проведено служебное расследование, по результатам которого последнему объявлен выговор.

Сейчас решается вопрос о его увольнении на основании статьи 26 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" по отрицательным мотивам.

- В связи с тем, что в данное время военнослужащий находится на больничном, вопрос о его дальнейшем пребывании в рядах Нацгвардии будет решаться после его выхода с больничного, - сказал Юрий Фельдман.

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