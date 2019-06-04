На усиленный вариант несения службы переведена полиция Алматы

За два дня полицейской отработки раскрыто более 50 преступлений и выявлено более 1 500 административных нарушений.

На территории Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Основная цель полицейской отработки – обеспечение общественного порядка, предупреждение, выявление и пресечение преступлений и правонарушений на улицах и в общественных местах.

В ОПМ задействованы свыше двух тысяч сотрудников полиции. С учетом криминогенной обстановки наряду с полицейскими по маршрутам пешего патрулирования также задействованы 430 служащих Национальной гвардии, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В ведомстве дополнили, что за два дня отработки по горячим следам раскрыто 57 преступлений, в том числе: 2 факта сбыта наркотических средств, 3 хулиганства, 3 грабежа, 32 кражи чужого имущества, 9 мошенничеств и иные преступления. Задержано 4 уголовных преступников, объявленных в розыск.

Кроме того, выявлено 1 тысяча 554 фактов нарушения административного законодательства. В их числе 122 факта мелкого хулиганства, 370 случаев распития спиртных напитков и появления в общественных местах в пьяном виде. 8 фактов управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения и 382 факта управления транспортными средствами с не пристегнутым ремнем безопасности.

Также выявлено 37 фактов нарушения миграционного законодательства РК.

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