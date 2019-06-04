В Петропавловске пассажирский автобус врезался в полицейское авто
В отношении водителя пассажирского транспорта собран административный материал.
Фото : pkzsk.info4 июня 2019, 13:18
Водитель пассажирского автобуса на перекрестке областного центра догнал патрульку полицейских, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили в департаменте полиции Северо-Казахстанской области.
- Первого июня этого года в 15 часов в Петропавловске на пересечении улиц Абая и Астана водитель автобуса марки SHAOLIN, не выбрав скоростной режим и дистанцию, совершил столкновение с патрульной автомашиной ВАЗ-21901, водитель которой остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, - прокомментировали в пресс-службе полицейского ведомства.
В отношении водителя пассажирского транспорта собран административный материал по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК и направлен в суд.
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