Миссия наблюдателей стран ШОС в 10-й раз станет свидетелями выборов в Казахстане

Приглашение ШОС рассматривает как показатель политики руководства Казахстана, направленной на обеспечение максимальной открытости, беспристрастности и транспарентности предстоящих выборов.

Миссия наблюдателей стран ШОС в 10-й раз будет свидетелями выборов в Казахстане. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии рассказал генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что миссия наблюдателей от ШОС находится в Нур-Султане по приглашению министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамбулова. И именно в соответствии с этим приглашением сформирована наблюдательная миссия от ШОС за ходом подготовки и проведения внеочередных выборов президента РК 9 июня 2019 года.

- Одна из задач ШОС – осуществление наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами в соответствии с положением, принятом в рамках нашей организации в 2006 году. Данная наша миссия уже 48-я по наблюдению за выборами. По счету в Казахстане это 10-я. Первая миссия наблюдателей ШОС проводилась в Казахстане в 2004 году как раз, когда начал функционировать секретариат и тогда по приглашению Казахстана первая миссия наблюдателей ШОС принимала участие в наблюдении за парламентскими выборами, - сказал он.

Миссия наблюдателей ШОС состоит из 25 представителей стран-членов, они представляют законодательные, исполнительные и избирательные органы стран-членов организации. Это высокопрофессиональные политики и представители соответствующих органов. Миссия уже приступила к выполнению своей работы по наблюдению хода подготовки организации к выборам. Представители Миссии находятся в 7 городах Казахстана: в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Караганде, Атырау, Усть-Каменогорске.

- Кроме того, мы охватываем шесть регионов Казахстана. Это Акмолинская область, Алматинская область, Карагандинская область, Атырауская область, Туркестанская область и ВКО. Практически мы охватываем весь Казахстан, тем самым наша миссия обеспечивает репрезентативность средств наблюдения за выборами, - добавил спикер.

Приглашение Миссии ШОС Норов рассматривает как показатель политики руководства Казахстана, направленной на обеспечение максимальной открытости, беспристрастности и транспарентности предстоящих выборов президента республики Казахстан.

- 7-го мы приступим к работе в полном масштабе, 8-го день тишины, 9-го наши представители выполнят свою главную функцию – наблюдение за процессом выборов Президента РК. Конечно, много новшеств в избирательном законодательстве Казахстана, что, конечно, является хорошим примером не только для Казахстана, но и для стран ШОС. Думаю, по итогам этих выборов будут сделаны соответствующие выводы, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!