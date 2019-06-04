Утверждены предельные ставки по вкладам физлиц на 3 квартал 2019 года

При этом стоит отметить, что банки вправе самостоятельно устанавливать фактический размер вознаграждения по предлагаемым ими продуктам.

С 1 июля текущего года максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам в тенге составит 9,8%. Ставки по срочным и сберегательным депозитам остаются на текущих уровнях: от 10,5% до 12,5% – по срочным, от 11,5% до 13,5% – по сберегательным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Данное решение КФГД обосновано следующими причинами.

Несрочные вклады. Несрочные вклады с момента введения новой классификации тенговых вкладов в октябре прошлого года привлекаются по ставке ниже максимальной – средневзвешенная рыночная ставка варьируется в диапазоне 9,4-9,8% при максимальной ставке 10,5%. Это указывает на возможность постепенного снижения максимальной ставки вслед за рыночной. Снижение ставки до уровня 9,8% также поддержано банками, так как стоимость неустойчивого фондирования должна постепенно снижаться.

Срочные вклады. Рыночные ставки по срочным вкладам также находятся ниже предельных значений. Однако учитывая то, что по срочным вкладам должна быть предусмотрена премия за неликвидность, так как при досрочном изъятии применяются штрафные санкции, решено сохранить по ним текущие предельные ставки.

Сберегательные вклады. Сберегательные вклады имеются в портфеле у 15 банков, которые предлагают по ним ставки на уровне предельных. Это показывает на целесообразность поддержания действующих максимальных ставок по сберегательным вкладам. По мнению самих банков, действующие ставки все еще актуальны в текущих рыночных условиях и обеспечивают вкладчикам достаточную доходность взамен на повышенные требования к досрочному изъятию средств. Напомним, что досрочное изъятие сберегательного вклада возможно при предварительном 30-дневном уведомлении и с потерей процентного вознаграждения. Для дальнейшего развития рынка данных вкладов, которые постепенно формируют стабильное и устойчивое фондирование в банках, текущие значения предельных ставок по ним сохраняются на предстоящий квартал.

Вклады в иностранной валюте. КФГД в апреле утвердил предельные ставки по валютным вкладам, которые введены в действие с 1 июня, в том числе повышение до 2% предельной ставки по срочным и сберегательным вкладам со сроком 12 и более месяцев. В этой связи ставки по депозитам в иностранной валюте на 3 квартал 2019 года остаются без изменений.

В фонде напомнили вкладчикам, что КФГД устанавливает лишь максимальный размер ставок вознаграждения по депозитам физических лиц. При этом банки вправе самостоятельно устанавливать фактический размер вознаграждения по предлагаемым ими продуктам.

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