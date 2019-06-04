Норов: Участие стольких наблюдателей говорит о пристальном внимании за выборами

Миссия ШОС наблюдает за выборами в Казахстане с 2004 года.

Международное сообщество пристально наблюдает за процессом выборов президента в Казахстане. О повышенном внимании, по мнению Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова, говорит участие в выборном процессе большого количества наблюдателей, передает корреспондент Zakon.kz.

- Участие стольких наблюдателей говорит о том, что на выборы обращено большое внимание не только в Казахстане, но и международном сообществе. Потому что впервые выборы проходят в таком формате. Самое главное, что наблюдение предвыборных процессов, которые отражаются в СМИ, говорит о том, что интерес к этим выборам большой. Если мы говорим о допускаемых нарушениях, то пока как таковых ни одного не слышали, - сказал он.

Спикер обратил внимание, что Миссия ШОС наблюдает за выборами в Казахстане с 2004 года. А потому, исходя из опыта и знаний, Норов от лица организации сообщил, что многие проблемные вопросы, отмеченные наблюдателями раньше, исключены.

- Могу сказать, что многие те проблемные вопросы, которые ранее были отмечены наблюдателями, такие как так называемые "карусели"... Эти факты практически уже исключены. Поэтому, еще не начав выборы, говорить о нарушениях, наверное, преждевременно, - сказал он.

По его мнению, подготовка к выборам идет на высоком уровне: организовано 10 тысяч избирательных участков по стране, активность проявляют не только международные, но и местные наблюдатели, гражданское общество.

- Мы уверены, что эти выборы пройдут в соответствии с национальным законодательством Казахстана, в соответствии с требованиями международных обязательств, которые страна приняла, стремясь развивать демократическое государство, - заключил Норов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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