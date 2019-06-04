20-летний лучник из Казахстана стал чемпионом мира

На I Чемпионате мира по стрельбе из лука с коня участвовало 25 спортсменов из 12 стран мира.

С 31 мая по 2 июня в столице в рамках "Nur-Sultan Ethno Fest" прошел І Чемпионат мира по стрельбе из лука с коня. Казахстанский лучник Ералхан Айкоз стал первым чемпионом мира по стрельбе из лука, передает Zakon.kz.

Чемпионат мира проходил при поддержке акимата столицы РК и Ассоциации этноспорта РК соответственно спортивному календарю министерства культуры и спорта РК.

На I Чемпионате мира участвовало 25 спортсменов из 12 стран мира. Главные соревнования прошли 1-2 июня. 1 июня прошло по правилам "Азиатского стиля", 2 июня по правилам "Турецкого стиля" и "Казахского стиля". По итогам этих соревнований выявили чемпиона и призеров Чемпионата мира. Призы распределились с 1 по 5 места.

Чемпион и призеры І Чемпионата мира по стрельбе из лука: 1 место – Ералхан Айкөз (Казахстан), 2 место – Эрденесувд Эрдене (Монголия), 3 место – Ли Сунг Хо (Южная Корея), 4 место – Абзал Тулыбеков (Казахстан), 5 место – Михай Козмей (Румыния).

Ералхан Айкоз родился в 1999 году в Туркестанской области, в районе Толеби, в селе Майбулак. Начал заниматься стрельбой из лука с 2014 года. В 2015 году участвовал на Чемпионате среди юношей до 16 лет и занял 1 место. Воспитанник национальной школы Туркестана еще раз повторил свой успех в 2017 году.

В 2018 году выиграл Чемпионат среди молодежи, в 2019 году занял второе место. Также, в этом году ералхан Айкоз выигарл серебро І Чемпионата Азии среди молодежи который прошел в Алматы и бронзовую медаль Чемпионата Казахстана.

Ералхан неоднократно выигрывал и международные соревнования. Участвовал на фестивалях которые проходили в Венгрии, Турции. В 2017 году на международном турнире "Алтын жебе" завоевал третье место. Тогда это было огромное достижение для 18-летнего парня который на равне боролся с именитыми лучниками мира.

В 2018 году Ералхан выиграл серебро второго международного турнира "Алтын жебе".

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