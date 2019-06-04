В Алматы отмечают День государственных символов РК
В государственных символах Казахстана воплощены сакральные идеалы служения своей Родине - Байбек.
В Алматы во Дворце студентов имени Жолдасбекова прошло торжественное собрание, посвященное 27-летию государственных символов, передает Zakon.kz.
4 июня 1992 года Елбасы Н.А.Назарбаевым были утверждены флаг, герб и гимн Республики Казахстан.
Обращаясь к молодежи, аким Алматы Бауыржан Байбек подчеркнул, что в государственных символах Казахстана воплощены сакральные идеалы служения своей Родине, глубокого уважения к истории страны, ее государственному языку, культуре и традициям.
- Глубоко символично, что 27 лет назад именно в Алматы произошло важное историческое событие – были впервые утверждены государственные символы. Флаг, Герб и Гимн – это наше национальное достояние, источник патриотизма и любви к родине. Сегодня Казахстан состоялся как стабильное и динамично развивающееся государство. И именно от вас, поколения граждан независимого Казахстана, от вашей энергии, знаний, труда и сплоченности зависит процветание нашей Родины. Вам двигать науку, развивать экономику, хранить мир и согласие в стране. Как сказал Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, "Быть патриотом своей Родины – это носить Казахстан в своем сердце". От всего сердца поздравляю всех с Днем Государственных символов Республики Казахстан! - отметил Бауыржан Байбек в своем Instagram.
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Баршаңызды бүгінгі Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнімен шын жүректен құттықтаймын! ⠀ Өздеріңізге белгілі, қазіргі кезде әлемде бес мыңнан астам ұлт пен ұлыс өмір сүріп жатса, солардың ішінде тек 200-дей ел ғана дербес мемлекеттілікке ие. Сол тәуелсіз елдердің қатарында Қазақстанның болуы – баға жетпес байлығымыз, басымызға қонған бағымыз. Ал осынау дербестігімізді әйгілейтін айшықты белгілер – мемлекеттік рәміздер. ⠀ Елбасы бір сөзінде «Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті белгілерін де ерекше қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек. Әрбір азамат Қазақстанның Туын, Елтаңбасын, Әнұранын тұмардай қасиет тұтуы қажет. Елдігіміздің сыналатын бір тұсы – осы» - деген еді. Тұңғыш Президентіміздің осы нақыл сөзін еліміздің әрбір азаматы жүрек түкпірінде сақтап, әркез жадында ұстап, орындауы қажет. ⠀ Ендеше, ғаламдық кеңдікті ауқымына сыйдырған Көк туымыз көгімізде мәңгі желбірей берсін. Елтаңбамыз елдік бен еркіндіктен бастау алған рухымызды аспандатып, айбынымызды асыра түссін. Әуезді Әнұранымыз мәңгі шырқалып, арман-аңсарымызды көкке самғата берсін. Байтақ Отанымыз, қасиетті Қазақ елі күн сөнгенше сөнбесін! ⠀ Глубоко символично, что 27 лет назад именно в Алматы произошло важное историческое событие – были впервые утверждены государственные символы. ⠀ Флаг, Герб и Гимн – это наше национальное достояние, источник патриотизма и любви к родине. Как сказал Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, «Быть патриотом своей Родины – это носить Казахстан в своем сердце». ⠀ От всего сердца поздравляю всех с Днем Государственных символов Республики Казахстан!
Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, в котором приняли участие Нуржан Керменбаев, Кентал, Моник, группы Сарын, Дауыс International, Азия и другие.
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