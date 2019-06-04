В Алматы отмечают День государственных символов РК

В государственных символах Казахстана воплощены сакральные идеалы служения своей Родине - Байбек.

В Алматы во Дворце студентов имени Жолдасбекова прошло торжественное собрание, посвященное 27-летию государственных символов, передает Zakon.kz.

4 июня 1992 года Елбасы Н.А.Назарбаевым были утверждены флаг, герб и гимн Республики Казахстан.

Обращаясь к молодежи, аким Алматы Бауыржан Байбек подчеркнул, что в государственных символах Казахстана воплощены сакральные идеалы служения своей Родине, глубокого уважения к истории страны, ее государственному языку, культуре и традициям.

- Глубоко символично, что 27 лет назад именно в Алматы произошло важное историческое событие – были впервые утверждены государственные символы. Флаг, Герб и Гимн – это наше национальное достояние, источник патриотизма и любви к родине. Сегодня Казахстан состоялся как стабильное и динамично развивающееся государство. И именно от вас, поколения граждан независимого Казахстана, от вашей энергии, знаний, труда и сплоченности зависит процветание нашей Родины. Вам двигать науку, развивать экономику, хранить мир и согласие в стране. Как сказал Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, "Быть патриотом своей Родины – это носить Казахстан в своем сердце". От всего сердца поздравляю всех с Днем Государственных символов Республики Казахстан! - отметил Бауыржан Байбек в своем Instagram.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, в котором приняли участие Нуржан Керменбаев, Кентал, Моник, группы Сарын, Дауыс International, Азия и другие.

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