Итоги викторины о выборах среди студентов подвели в Казахстане

Викторина является национальным этапом межгосударственного проекта и проводится Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан в партнерстве с Советом Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ.

В Центризбиркоме состоялся второй тур Национальной викторины среди студентов вузов Казахстана по вопросам избирательного права и избирательного процесса, передает Zakon.kz.

Викторина является национальным этапом межгосударственного проекта и проводится Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан в партнерстве с Советом Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств и Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ.

Мероприятие проводится в целях повышения правовой культуры будущих избирателей, формирования у них знаний, умений и навыков, необходимых для осознанной реализации избирательных прав.

В рамках первого тура Национальной викторины, который состоялся 24 мая т.г. на инфокоммуникационной площадке КазНУ имени Аль-Фараби при организационной поддержке Ассоциации вузов Казахстана, из 170 студентов 30 вузов 13 студентов показали высокий уровень знания выборного законодательства и прошли во второй тур.

Это представители Каспийского общественного университета, Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова, Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата, Карагандинского государственного университета имени Букетова, Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского национального педагогического университета имени Абая, Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави, Казахско-Русского международного университета, Университета "Мирас".

Во втором туре приняли участие 10 студентов.

На основе оценки навыков ведения дебатов Национальным жюри были определены один победитель и два призера:

Первое место – Есеналин Роман Денисович, Казахско-Русский международный университет (Актобе).

Второе место – Букенов Руслан, Каспийский общественный университет (Алматы).

Третье место – Серікқалиева Гүлназ Нұржанқызы, Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Яссауи.

Согласно условиям Национальной викторины победитель, занявший первое место, в сентябре т.г. примет участие в международных научных дебатах в г.Санкт-Петербурге в составе сборной команды стран СНГ.

Как отметила в приветственном слове Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, активное участие студентов в викторине, проводимой в Год молодежи, именно в предвыборный период является примером осознанного отношения нашего молодого поколения к выборным процессам и интереса к выборному законодательству.

Оценку и итоги викторины в составе Национального жюри подвели представители Министерства образования и науки Абуова К.И., Ассоциации вузов Казахстана Жапарова Г.А., от экспертного научного сообщества –руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам уголовного правосудия и научно-правовой экспертизы КазГЮУ им. М.Нарикбаева, доктор юридических наук, профессор Когамов М.Ч., главный научный сотрудник Института истории государства, кандидат юридических наук, доцент Нурпеисов Е.К.

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