Более 60 тыс. бюджетникам Алматы поднимут зарплату с 1 июня

В целом оплата труда увеличится до 30%.

В Алматы 61 тыс. работников бюджетной сферы повысят заработную плату уже с июня. С начала года на увеличение оплаты труда из республиканского бюджета выделено порядка 10 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении социального благосостояния Алматы, в целом оплата труда увеличится до 30%. Больше всего повышение коснется работников сферы образования, их количество составит 55 тыс. человек, культуры – 2 тыс., департамента полиции – 719 и здравоохранения – 535. К примеру, зарплата младшего медперсонала увеличится с 48,8 тыс. до 64,5 тыс. тенге, а среднего медицинского персонала – с 76,4 тыс. до 99,3 тыс. тенге.

В Алматы в начале года промышленные предприятия одними из первых поддержали инициативу Елбасы по увеличению заработной платы. Тогда более 100 промпредприятий подняли заработную плату в среднем с 45 тыс. тенге до 75 тыс. тенге. А некоторые работодатели повысили зарплату на треть, несмотря на отсутствие низкооплачиваемых категорий работников.

22 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перенести повышение заработной платы на месяц, то есть с 1 июня.

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